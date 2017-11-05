«Сельта» нанесла «Атлетику» из Бильбао третье поражение в Примере подряд

«Сельта» выиграла у «Атлетика» из Бильбао в матче 11-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

У хозяев дубль оформил Яго Аспас, ещё один мяч забил Серхи Гомес. Единственный гол в составе гостей провёл Рауль Гарсия.

«Атлетик» из Бильбао потерпел третье поражение в турнире подряд и с 11 очками занимает 15-е место в турнирной таблице испанской Примеры, всего в пяти очках от зоны вылета. «Сельта», которая набрала 14 баллов, находится на 10-й строчке.