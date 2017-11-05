«Манчестер Сити» установил рекорд клуба по количеству побед подряд

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал победу над «Арсеналом». Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы одержали свою 15-ю подряд победу в матчах всех турниров. Этот показатель является новым рекордом для клуба. Также «Манчестер Сити» впервые с 1947 года выиграл в девяти матчах чемпионата Англии подряд.

«Манчестер Сити» (31 очко) увеличил отрыв от идущего вторым «Манчестер Юнайтед» до 8 очков, но сыграл на матч больше. «Арсенал» (19) — шестой.