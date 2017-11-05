100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Манчестер Сити» установил рекорд клуба по количеству побед подряд

Футбол

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал победу над «Арсеналом». Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы одержали свою 15-ю подряд победу в матчах всех турниров. Этот показатель является новым рекордом для клуба. Также «Манчестер Сити» впервые с 1947 года выиграл в девяти матчах чемпионата Англии подряд.

«Манчестер Сити» (31 очко) увеличил отрыв от идущего вторым «Манчестер Юнайтед» до 8 очков, но сыграл на матч больше. «Арсенал» (19) — шестой.

«Манчестер Сити» выиграл у «Арсенала» и увеличил отрыв от «МЮ» до 8 очков
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Манчестер Сити
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент