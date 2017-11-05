Краневиттер: перед самым выходом на поле узнали счёт матча «Локомотив» — ЦСКА

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер прокомментировал ничью в матче 16-го тура РФПЛ с «Рубином». Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 0:0. Питерцы не смогли победить в пятом матче турнира подряд.

«У нас было огромное количество моментов, но вот реализация подкачала. Расстраиваться не стоит — надо продолжать напряжённо работать. Работать и с максимальной концентрацией относиться к каждому матчу и к каждой тренировке. Мы очень близки к первому месту в чемпионате — нас отделяет не так много очков, да и в Лиге Европы у нас, в принципе, всё хорошо. Мы там не проигрывали, идём неплохо. Поэтому нам нужно продолжать работать и выигрывать все оставшиеся матчи.



Мы знали, что ЦСКА отнял очки у «Локомотива». Когда мы начинали играть, они только закончили, и перед самым выходом на поле мы узнали, что счёт 2:2. Но для нас это имеет не такое уж большое значение, потому что надо концентрироваться на нас самих, на наших играх и на наших победах. Для нас никакого значения другие матчи, даже наших принципиальных соперников, значения не имеют", — цитирует игрока сайт клуба.