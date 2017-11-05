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175 лет назад 2016
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Селихов — о невызове в сборную: какие обиды? Главному тренеру решать, кто играет

Футбол

Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал непопадание в список игроков, которые будут вызваны в сборную России для подготовки к контрольным матчам с Аргентиной (11 ноября, Москва, 16:00 мск) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург, 21:45 мск).

«Нет ли обиды, что в сборную не попали? Нет, какие обиды? Главному тренеру решать, кто играет. Наше дело – показывать себя.

На матч с Аргентиной я не поеду, буду с сыном», — передаёт слова вратаря корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.

Видео доступно на «Чемпионате».

Черчесов вызвал 27 футболистов для подготовки к матчам с Аргентиной и Испанией
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Спартак Александр Селихов Станислав Черчесов
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