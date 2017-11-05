Селихов — о невызове в сборную: какие обиды? Главному тренеру решать, кто играет

Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал непопадание в список игроков, которые будут вызваны в сборную России для подготовки к контрольным матчам с Аргентиной (11 ноября, Москва, 16:00 мск) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург, 21:45 мск).

«Нет ли обиды, что в сборную не попали? Нет, какие обиды? Главному тренеру решать, кто играет. Наше дело – показывать себя.

На матч с Аргентиной я не поеду, буду с сыном», — передаёт слова вратаря корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.

Видео доступно на «Чемпионате».