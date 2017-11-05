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175 лет назад 2016
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Пауревич: возможно, в матче со «Спартаком» на игроках «Уфы» сказалась усталость

Футбол

Полузащитник «Уфы» Иван Пауревич прокомментировал гостевое поражение от «Спартака» (1:3) в матче 16-го тура РФПЛ.

«Мы неплохо начали. Потом сели ниже. У нас всегда такая проблема. Не успевали прессинговать и выходить из-под прессинга соперника. Может, устали. Перелёт в Хабаровск, игра с «Рубином» была очень сложной, сегодня с искусственного на натуральное поле перешли. Ноги не совсем свежие. Хорошо, что сейчас будут выходные. И через несколько дней начнём подготовку к следующему матчу.

В перерыве тренер попросил следить за игроками между линиями. Постоянно открывались Промес, Зе Луиш, Попов и Фернандо. Если даём пространство, то сразу видно мастерство игроков «Спартака». Я думаю, что дали им сегодня много пространства, а они этим воспользовались. Это наша самая главная проблема», — передаёт слова Пауревича корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
СКА-Хабаровск ФК Рубин ФК Спартак ФК Уфа Зе Луиш Иван Пауревич Ивелин Попов Квинси Промес Лукас Фернандо
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