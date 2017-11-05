Конте: мы с Моуринью не пожали друг другу руки, но это не важно. Важно победить

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями от победы в матче 11-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

«Важная победа. Если играешь с «Манчестер Юнайтед», то это всегда большая игра. Мы хорошо знаем, что это очень сильный соперник. Такая победа важна для уверенности в себе. «Челси» может проигрывать или побеждать, но у команды должен быть такой дух. В прошлом сезоне характер был виден в каждом матче. А этот сезон мы начали с множеством проблем. Сегодняшняя игра показала: мы можем, если хотим.

Что касается отсутствия рукопожатия с Жозе Моуринью, то это не важно. Важно выиграть игру», – цитирует Конте Sky Sports.