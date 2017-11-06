Зидан: уверены, что Роналду прорвёт

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Лас-Пальмасом» (3:0) в матче 11-го тура чемпионата Испании, а также выразил надежду, что нападающий Криштиану Роналду вскоре начнёт забивать голы в Примере. В нынешнем сезоне португалец отличился в матчах испанского чемпионата лишь раз.

«Нам было важно победить после двух последних матчей. Мы забили три мяча, сохранили свои ворота в неприкосновенности и взяли важные три очка. В начале у нас были проблемы, но второй тайм в нашем исполнении был превосходным. Я счастлив, потому что игрокам нужна была эта победа.

Роналду создал третий гол и остался очень доволен той передачей, которую отдал на Иско. Это был очень хороший гол в контратаке. Знаем, что Криштиану любит забивать и становится счастливее, когда забивает. Уверены, что его прорвёт", — приводит слова Зидана официальный сайт «Реала».