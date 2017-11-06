Касемиро: Зидан поступил очень правильно, заменив меня

Полузащитник мадридского «Реала» Карлос Касемиро не был недоволен тем, что главный тренер команды Зинедин Зидан заменил его на 68-й минуте домашнего матча 11-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом». Бразилец стал автором одного гола, способствовав победе своей команды со счётом 3:0. Если бы Касемиро получил в этой игре жёлтую карточку, то не смог бы участвовать во встрече 12-го тура с «Атлетико», которая состоится 18 ноября.

«Конечно, нужно действовать на поле осторожнее. Но я не могу думать об этом, исходя из того, что мне могут показать жёлтую карточку. Действовал в привычной для себя манере, и Зидан поступил очень правильно, заменив меня. Я готов сыграть в матче с «Атлетико», — приводит слова Касемиро Marca.