Маттеус советует «Баварии» приобрести полузащитника «Боруссии» Д Пулишича

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус знает, кто мог бы усилить игру команды. Маттеус назвал полузащитника дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича.

«Если в «Баварии» когда-нибудь станут искать замену таким футболистам, как Роббен и Рибери, то им следует протянуть щупальца к полузащитнику «Боруссии» Пулишичу. Ему 19 лет, и он уже обладает очень высокими игровыми качествами. Со своими скоростными данными и уверенностью в своих силах Пулишич способен решать высокие задачи», — приводит слова Маттеуса интернет-портал Goal.