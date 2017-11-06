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175 лет назад 2016
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Маттеус советует «Баварии» приобрести полузащитника «Боруссии» Д Пулишича

Футбол

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус знает, кто мог бы усилить игру команды. Маттеус назвал полузащитника дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича.

«Если в «Баварии» когда-нибудь станут искать замену таким футболистам, как Роббен и Рибери, то им следует протянуть щупальца к полузащитнику «Боруссии» Пулишичу. Ему 19 лет, и он уже обладает очень высокими игровыми качествами. Со своими скоростными данными и уверенностью в своих силах Пулишич способен решать высокие задачи», — приводит слова Маттеуса интернет-портал Goal.

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Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Боруссия Д Кристиан Пулишич Лотар Маттеус
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