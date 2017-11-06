Бывший защитник «Сток Сити» и «Шерифа» Тейшейра скончался в возрасте 25 лет

Бывший защитник «Сток Сити» и тираспольского «Шерифа» Дионатан Тейшейра скончался в возрасте 25 лет. Об этом говорится на официальном сайте тираспольчан, в составе которых футболист играл в последнее время.

Бразильский защитник выступал за «Шериф» с зимы 2017 года и помог «осам» выиграть чемпионат Молдавии. Летом Тейшейра вернулся в Бразилию, но обещал возвратиться назад. Договорённость между клубом и Тейшейрой оставалась в силе.

Британское издание The Sun сообщает, что у Дионатана Тейшейры случился сердечный приступ.