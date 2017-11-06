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Бывший защитник «Сток Сити» и «Шерифа» Тейшейра скончался в возрасте 25 лет

Футбол

Бывший защитник «Сток Сити» и тираспольского «Шерифа» Дионатан Тейшейра скончался в возрасте 25 лет. Об этом говорится на официальном сайте тираспольчан, в составе которых футболист играл в последнее время.

Бразильский защитник выступал за «Шериф» с зимы 2017 года и помог «осам» выиграть чемпионат Молдавии. Летом Тейшейра вернулся в Бразилию, но обещал возвратиться назад. Договорённость между клубом и Тейшейрой оставалась в силе.

Британское издание The Sun сообщает, что у Дионатана Тейшейры случился сердечный приступ.

«Локомотив» проиграл «Шерифу» и опустился на третье место в группе Лиги Европы
Источник: Официальный сайт ФК "Шериф" Сообщить об ошибке
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