Иско: в конце концов великим тебя делает команда

Полузащитник мадридского «Реала» Иско отметил роль команды в проявлении мастерства отдельных футболистов. Игрок сказал это после домашнего матча 11-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом», в котором он отметился голом и способствовал победе своей команды со счётом 3:0.

«Эта победа была важна для того, чтобы мы вновь прониклись уверенностью в своих силах. Соперник действовал от обороны, но против нас многие обычно так и играют. Я сам уверен в своих силах. Работаю соответствующим образом, и дела у меня складываются удачно. Я всегда в распоряжении коллектива; ведь в конце концов великим тебя делает команда», — приводит слова Иско AS.