В течение 48 часов «Вест Хэм» может отправить Билича в отставку

Руководство «Вест Хэм Юнайтед» намерено отправить в отставку главного тренера Славена Билича. По информации The Telegraph произойдёт это в течение 48 часов. «Молотобойцы» не смогли выиграть в последних четырёх матчах и с девятью очками в активе находится в зоне вылета.

Место 49-летнего специалиста должен занять Дэвид Мойес. Руководство английского клуба уже провело переговоры с шотландским тренером, последней командой которого был «Сандерленд».

Ожидается, что 54-летний Мойес возглавит «Вест Хэм» до конца сезона.