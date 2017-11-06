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175 лет назад 2016
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В течение 48 часов «Вест Хэм» может отправить Билича в отставку

Футбол

Руководство «Вест Хэм Юнайтед» намерено отправить в отставку главного тренера Славена Билича. По информации The Telegraph произойдёт это в течение 48 часов. «Молотобойцы» не смогли выиграть в последних четырёх матчах и с девятью очками в активе находится в зоне вылета.

Место 49-летнего специалиста должен занять Дэвид Мойес. Руководство английского клуба уже провело переговоры с шотландским тренером, последней командой которого был «Сандерленд».

Ожидается, что 54-летний Мойес возглавит «Вест Хэм» до конца сезона.

Мойес: меня интересует работа в «Вест Хэме», но на данный момент вакансия занята
Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
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Вест Хэм Юнайтед Дэвид Мойес Славен Билич
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