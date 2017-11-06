Ан. Миранчук стал MVP 16-го тура РФПЛ

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук был признан MVP 16-го тура российской Премьер-Лиги.



7 из 12 специалистов постоянного жюри «Чемпионата» включили Миранчука, забившего один из мячей в матче с ЦСКА (2:2), в тройку лучших игроков тура. В голосовании на странице проекта болельщики поставили хавбека на второе место и отдали ему два балла. В опросе «Чемпионата» в сети «ВКонтакте» Миранчук получил ещё три балла и с 14 очками занял первое место в рейтинге самых ценных футболистов 16-го тура РФПЛ.



Вторым в туре финишировал нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов (14 баллов), а третьим — полузащитник «Спартака» Квинси Промес (11).



На звание MVP 16-го тура РФПЛ также претендовали: Иван Маркелов («Анжи»), Витиньо (ЦСКА), Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Фернандо («Спартак»).

Смолов, Маркелов и Антон Миранчук претендуют на звание MVP 16-го тура РФПЛ