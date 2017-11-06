Смоллинг: «МЮ» надо разобраться в случившемся и ответить на поражение от «Челси»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг прокомментировал гостевое поражение манкунианцев от «Челси» (0:1) в матче 11-го тура чемпионата Англии.

«Нам нужно будет разобраться в случившемся и ответить на это поражение в следующем матче. Он состоится на „Олд Траффорд“, и нам нужно будет сделать всё, чтобы порадовать болельщиков и извиниться за неудачную игру. В следующем матче надо будет обязательно добиться результата», — цитирует игрока Sportsmole.

В 12-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» 18 ноября на своём поле сыграет с «Ньюкасл Юнайтед».