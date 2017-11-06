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175 лет назад 2016
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Карасёв: своей работой на дерби «Локомотив» – ЦСКА недоволен

Футбол

Главный судья матча 16-го тура РФПЛ «Локомотив» – ЦСКА Сергей Карасев не стал комментировать спорные эпизоды этой встречи, но отметил, что остался недоволен своей работой. Карасёву помогали Антон Аверьянов (Москва) и Тихон Калугин (Москва).

«Это был не лучший мой матч. Своей работой недоволен», – цитирует Карасёва «Спорт-экспресс».

Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счётом 2:2.

«Локомотив» с 33 очками лидирует в первенстве РФПЛ. ЦСКА (26 баллов) — четвёртый.

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Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА ФК Локомотив Сергей Карасёв — Футбол Футбольное судейство
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