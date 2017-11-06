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175 лет назад 2016
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Левандовски: на тренировках «Баварии» Хайнкес концентрируется на мелочах

Футбол

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о тренировках под руководством главного тренера Юппа Хайнкеса, который в начале октября возглавил мюнхенскую команду после отставки итальянского специалиста Карло Анчелотти.

«На тренировках тренер концентрируется на мелочах. Упражнения на пас, построение игры — мы знаем, что должны очень хорошо это делать. Если мы успешно выполняем эти действия на тренировках, то выполним их и в игре», — сказал польский бомбардир в интервью официальному сайту «Баварии».

Источник: некоторые игроки «Баварии» тренировались втайне от Анчелотти
Источник: Официальный сайт ФК "Бавария" Сообщить об ошибке
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Бавария Роберт Левандовски Юпп Хайнкес
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