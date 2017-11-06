Дешам: Эвра прекрасно понимает, что не должен был бить фаната

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поступок защитника «Марселя» Патриса Эвра, который на прошлой неделе перед началом матча Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш» (0:1) ударил фаната своей команды ногой в голову, ответив на поток оскорблений в свой адрес. Французский клуб позже принял решение отстранить 36-летнего футболиста.

«Я не намерен осуждать или защищать Эвра. Я его хорошо знаю. Он не должен был такого делать, и прекрасно это понимает. Клуб ведёт расследование, УЕФА – тоже, я же не знаю ничего конкретного», — сказал Дешам.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» журналиста Карима Аттаба.