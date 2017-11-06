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175 лет назад 2016
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Дешам: Эвра прекрасно понимает, что не должен был бить фаната

Футбол

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поступок защитника «Марселя» Патриса Эвра, который на прошлой неделе перед началом матча Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш» (0:1) ударил фаната своей команды ногой в голову, ответив на поток оскорблений в свой адрес. Французский клуб позже принял решение отстранить 36-летнего футболиста.

«Я не намерен осуждать или защищать Эвра. Я его хорошо знаю. Он не должен был такого делать, и прекрасно это понимает. Клуб ведёт расследование, УЕФА – тоже, я же не знаю ничего конкретного», — сказал Дешам.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» журналиста Карима Аттаба.

Доменек: Эвра совершил настоящее самоубийство
Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
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Марсель Сборная Франции — Футбол Дидье Дешам Патрис Эвра Болельщики — Футбол
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