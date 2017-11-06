Беседин: хотелось бы, чтобы моя карьера сложилась так же, как у Шевченко

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин рассказал о мечте и отметил, что ориентируется на карьеру главного тренера сборной Украины.



«Хочу играть в киевском «Динамо» и связать жизнь с этим клубом. Конечно, хотелось бы и за границей поиграть, почувствовать уровень. Андрей Николаевич Шевченко начал карьеру в «Динамо», поиграл в Европе и потом вернулся в родной клуб. Считаю, это идеальная карьера, хотелось бы, чтобы у меня так же она сложилась.



Хотелось бы попробовать силы в Англии. Там болею за «Челси», — цитирует игрока 1927.kiev.ua

Шевченко: у меня нет другого выхода, кроме как гарантировать выход на Евро-2020