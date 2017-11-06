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175 лет назад 2016
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Беседин: хотелось бы, чтобы моя карьера сложилась так же, как у Шевченко

Футбол

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин рассказал о мечте и отметил, что ориентируется на карьеру главного тренера сборной Украины.

«Хочу играть в киевском «Динамо» и связать жизнь с этим клубом. Конечно, хотелось бы и за границей поиграть, почувствовать уровень. Андрей Николаевич Шевченко начал карьеру в «Динамо», поиграл в Европе и потом вернулся в родной клуб. Считаю, это идеальная карьера, хотелось бы, чтобы у меня так же она сложилась.

Хотелось бы попробовать силы в Англии. Там болею за «Челси», — цитирует игрока 1927.kiev.ua

Шевченко: у меня нет другого выхода, кроме как гарантировать выход на Евро-2020
Источник: 1927.kiev.ua Сообщить об ошибке
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