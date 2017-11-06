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175 лет назад 2016
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Доусон: в поражении «Халла» виноваты игроки, а Слуцкий здорово работает

Футбол

Капитан «Халл Сити» Майкл Доусон поделился мнением о проблемах команды. «Тигры» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого потерпели три поражения подряд и занимают 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

«Слуцкий здорово работает с командой с момента назначения, и я всегда это говорил. Он готовит и настраивает нас на успехи, и мы, игроки, должны взять ответственность на себя. Мы виноваты в поражении от «Шеффилд Юнайтед» и в том, какой футбол был показан во втором тайме. Наступает время, когда нужно прекратить искать оправдания. Я понимаю это как капитан, и мы должны в себе разобраться. Разочарование болельщиков объяснимо, и у нас те же чувства, но мы будем держаться вместе и выйдем из кризиса», — приводит слова Доусона Hull Daily Mail.

Слуцкий: признателен руководству «Халл Сити» за поддержку
Источник: Hull Daily Mail Сообщить об ошибке
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Халл Сити Леонид Слуцкий Майкл Доусон
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