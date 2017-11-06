Коломейцев: какие могут быть обиды на игроков ЦСКА? И мы так играем, и они

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев прокомментировал ничью с ЦСКА в матче 16-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счётом 2:2.

«Не было прямо такой инструкции отдать инициативу ЦСКА, но нас поначалу просили играть чуть поглубже, не прессинговать, давать их защитникам контролировать мяч.



Были эмоции, борьба. Кто-то, может быть, исподтишка бьёт, а кто-то просто грубит. Но какие могут быть обиды на игроков ЦСКА? И мы так играем, и они. Это футбол. Думаю, никаких обид не будет.



Всегда обидно, когда не выигрываешь, как бы игра ни складывалась. Но, думаю, ничья боевая, хоть и провели много времени в большинстве. На мой взгляд, ничья — это тоже неплохо», — сказал игрок в эфире «8-16».