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175 лет назад 2016
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Киммих: «Бавария» начала лучше действовать как команда, в этом ключ успеха

Футбол

Защитник «Баварии» Джошуа Киммих рассказал, как изменилась игра команды после смены тренера, а также прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» в матче 11-го тура Бундеслиги (3:1).

«Бавария» стала лучше действовать как команда. В этом ключ нашего успеха. Мы создали для себя отличные предпосылки. Теперь футболисты «Баварии» должны подтвердить этот прогресс», — цитирует Киммиха пресс-служба клуба.

Под руководством Юппа Хайнкеса «Бавария» провела в чемпионате Германии четыре матча и все выиграла. Мюнхенцы забили 11 мячей и пропустили лишь 1.

«Манчестер Сити» и «Барселона» готовы заплатить € 50 млн за Киммиха
Источник: Официальный сайт ФК "Бавария" Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Боруссия Д Джошуа Киммих Юпп Хайнкес
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