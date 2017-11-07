Киммих: «Бавария» начала лучше действовать как команда, в этом ключ успеха

Защитник «Баварии» Джошуа Киммих рассказал, как изменилась игра команды после смены тренера, а также прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» в матче 11-го тура Бундеслиги (3:1).

«Бавария» стала лучше действовать как команда. В этом ключ нашего успеха. Мы создали для себя отличные предпосылки. Теперь футболисты «Баварии» должны подтвердить этот прогресс», — цитирует Киммиха пресс-служба клуба.

Под руководством Юппа Хайнкеса «Бавария» провела в чемпионате Германии четыре матча и все выиграла. Мюнхенцы забили 11 мячей и пропустили лишь 1.