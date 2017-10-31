«Манчестер Сити» и «Барселона» готовы заплатить € 50 млн за Киммиха

Защитник «Баварии» Джошуа Киммих интересен сразу двум топ-клубам. Заполучить 22-летнего немца хотят «Манчестер Сити» и «Барселона», сообщает Sport Bild. Оба клуба готовы заплатить за футболиста € 50 млн.
В свою очередь спортивный директор «Баварии» Михаэль Решке отметил, что € 50 млн для покупки Киммиха будет мало.
«Считаю, что «Бавария» не продала бы Киммиха даже за € 50 млн. Цена Джошуа гораздо больше», — сказал Решке.
«Манчестер Сити» дважды пытался заполучить Джошуа Киммиха, который под руководством Карло Анчелотти получал мало игрового времени, но трансфер так и не состоялся.
Киммих: никогда не думал о том, чтобы покинуть «Баварию»