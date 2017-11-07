Давид Луис считает, что Конте наказал его за дружбу с Диего Костой

В английских СМИ появилась очередная версия того, почему защитник Давид Луис не попал в заявку «Челси» на матч 11-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» — 1:0. Ранее издание Sky Sports сообщило, что у бразильца возник конфликт с главным тренером Антонио Конте. Футболист якобы вступил в спор с итальянцем из-за выбранной тактики на матч Лиги чемпионов с «Ромой» (0:3).

Однако издание The Times пишет, что причиной может послужить дружба Давида Луиса с Диего Костой. Испанец был продан в «Атлетико» по ходу сезона. До того, как трансфер состоялся, во время конфликта форварда с Антонио Конте Луис вступился за Косту.