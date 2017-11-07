Заболотный: был бы рад выйти на одно поле с Месси, он — гениальный игрок

Нападающий «Тосно» и сборной России Антон Заболотный поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Аргентины.

«После последнего матча с «Краснодаром» я сказал, что нахожусь в плохой форме. Думаю, немного перегнул с самокритикой. Сейчас готовимся в обычном режиме. Был бы очень рад выйти на одно поле с Месси, он – гениальный игрок, но для меня в приоритете другие форварды. Хотелось бы вырасти в нападающего, как Златан Ибрагимович.

Хотелось бы, чтобы на матчи пришли зрители и поддержали нашу сборную на празднике футбола. Они помогают нам идти вперёд и выигрывать. Мы ещё будем смотреть видео, изучать каждого защитника соперника, мы всегда делаем так. Самое главное в атаке – взаимодействие нападающих, это приносит результат. Черчесов скажет, сильная у аргентинцев защита или нет, я не присматривался. Моя сильная сторона – умение бороться. Высокорослых игроков ценят за умение вести борьбу «на втором этаже», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.

Напомним, что матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября и пройдёт в Москве. Начало – в 16:00 мск. Спустя три дня подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Испании. Матч состоится в Санкт-Петербурге. Начало – в 21:45 мск.