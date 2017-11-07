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В сборной Аргентины рассказали, почему для тренировок выбрана база «Спартака»

Футбол

Сборная Аргентины готовится к товарищескому матчу с командой России на базе в Тушино из-за удобства её размещения.

«Мы выбрали базу «Спартака» в Тушино, потому что именно этот вариант был наиболее подходящим с точки зрения размещения», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой в пресс-службе аргентинской команды.

Сборные России и Аргентины проведут товарищеский матч 11 ноября в Москве (начало игры — в 16:00 мск). После этого аргентинцы отправятся в Краснодар, где 14 ноября сыграют с командой Нигерии.

Месси начал тренировку со сборной Аргентины на базе «Спартака» в Тушино
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол ФК Спартак
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