В сборной Аргентины рассказали, почему для тренировок выбрана база «Спартака»

Сборная Аргентины готовится к товарищескому матчу с командой России на базе в Тушино из-за удобства её размещения.

«Мы выбрали базу «Спартака» в Тушино, потому что именно этот вариант был наиболее подходящим с точки зрения размещения», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой в пресс-службе аргентинской команды.

Сборные России и Аргентины проведут товарищеский матч 11 ноября в Москве (начало игры — в 16:00 мск). После этого аргентинцы отправятся в Краснодар, где 14 ноября сыграют с командой Нигерии.