Кейн и Уинкс не помогут сборной Англии в матчах с Германией и Бразилией

Игроки «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн и Гарри Уинкс покинули расположение сборной Англии и не помогут национальной команде в товарищеских матчах с командами Германии (10 ноября) и Бразилии (14 ноября). Оба футболиста испытывают проблемы со здоровьем.

Вместо Уинкса в сборную Англии вызван полузащитник «Вест Бромвич Альбион» Джейк Ливермор. О том, заменит ли кто-то в составе «трёх львов» Кейна, пресс-служба сборной Англии не уточняет.

Ранее вместо ещё одного травмированного игрока «Тоттенхэма», Деле Алли, в сборную Англии был вызван защитник «Эвертона» Майкл Кин.