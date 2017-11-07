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Кейн и Уинкс не помогут сборной Англии в матчах с Германией и Бразилией

Футбол

Игроки «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн и Гарри Уинкс покинули расположение сборной Англии и не помогут национальной команде в товарищеских матчах с командами Германии (10 ноября) и Бразилии (14 ноября). Оба футболиста испытывают проблемы со здоровьем.

Вместо Уинкса в сборную Англии вызван полузащитник «Вест Бромвич Альбион» Джейк Ливермор. О том, заменит ли кто-то в составе «трёх львов» Кейна, пресс-служба сборной Англии не уточняет.

Ранее вместо ещё одного травмированного игрока «Тоттенхэма», Деле Алли, в сборную Англии был вызван защитник «Эвертона» Майкл Кин.

Источник: TheFA Сообщить об ошибке
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Вест Бромвич Сборная Англии — Футбол Сборная Бразилии — Футбол Сборная Германии — Футбол Тоттенхэм Хотспур Гарри Кейн Гарри Уинкс Джейк Ливермор товарищеские матчи Травмы — футбол
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