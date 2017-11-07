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175 лет назад 2016
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Наставник сборной Латвии собирается вернуть экс-игрока ЦСКА в большой футбол

Футбол

Главный тренер сборной Латвии Александр Старков объяснил, почему вызвал в национальную команду экс-полузащитника московского ЦСКА Александра Цауню. Сейчас игрок находится в расположении сборной Латвии и тренируется по индивидуальной программе.

«Считаю, что Цауня обладает нестандартным талантом и является очень хорошим игроком. Нашей сборной однозначно нужны такие футболисты. На мой взгляд, он ещё не завершил свою карьеру. Мы должны помочь Александру вернуться в большой футбол. Убеждён, что это приглашение в сборную станет для Цауни правильным шагом. В то же время прекрасно понимаем, что вернуться в большой футбол в его случае не так просто. Для игроков, которые страдают от хронических травм, это особенно сложно психологически. В таких ситуациях футболисту необходима поддержка близких, друзей и членов по команде», — цитируют Старкова «TVNET Новости».

29-летний Цауня ныне выступает в клубе «Рижская футбольная школа», за который в текущем сезоне принял участие только в двух матчах, проведя на поле 40 минут. С 2011 по 2016 год хавбек выступал за ЦСКА.

Сборная Латвии сегодня, 7 ноября, проведёт товарищеский матч с Саудовской Аравией, а 13-го числа сыграет контрольный матч с командой Косово.

Цауня: скучаю по Москве и большому футболу — может, ещё удастся поиграть
Источник: TVNET Новости Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Сборная Косово — Футбол Сборная Латвии - Футбол Сборная Саудовской Аравии - Футбол Александр Старков Александр Цауня
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