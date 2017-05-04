Цауня: скучаю по Москве и большому футболу — может, ещё удастся поиграть

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Цауня, который недавно подписал контракт с «Рижской футбольной школой» и продолжает восстанавливаться от серьёзной травмы, отметил, что надеется вернуться в большой футбол.
«В Латвию вернулся с хорошими эмоциями, ведь теперь могу уделять больше внимания семье. Конечно, скучаю по Москве, по большому футболу. Сейчас восстанавливаюсь – может, и мне ещё удастся поиграть. «Рижская футбольная школа» — молодой клуб, пара лет от роду. Но здесь работает доктор, знакомый мне по «Сконто» и сборной Латвии. Знаю многих ребят. Стадион и тренировочная база – рядом с домом. Удобно», — рассказал Цауня в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полную версию интервью с Александром Цауней читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.