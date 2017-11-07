Эвра — Пирло: единственный футболист с рукой вместо ноги

Защитник «Марселя» Патрис Эвра отдал дань уважения бывшему одноклубнику по «Ювентусу», Андреа Пирло, который объявил о завершении игровой карьеры в 38 лет.



«Маэстро. Ты единственный футболист, с которыми я играл, у которого рука вместо ноги. Настоящий феномен», — написал француз в своём «инстаграме».

За «Ювентус» итальянец выступал в 2011—2015 годах, четыре раза становился чемпионом Италии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, играл в финале Лиги чемпионов.

Последним клубом в карьере Пирло стал американский «Нью-Йорк Сити».