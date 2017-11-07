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175 лет назад 2016
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Эвра — Пирло: единственный футболист с рукой вместо ноги

Футбол

Защитник «Марселя» Патрис Эвра отдал дань уважения бывшему одноклубнику по «Ювентусу», Андреа Пирло, который объявил о завершении игровой карьеры в 38 лет.

«Маэстро. Ты единственный футболист, с которыми я играл, у которого рука вместо ноги. Настоящий феномен», — написал француз в своём «инстаграме».

За «Ювентус» итальянец выступал в 2011—2015 годах, четыре раза становился чемпионом Италии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, играл в финале Лиги чемпионов.

Последним клубом в карьере Пирло стал американский «Нью-Йорк Сити».

Пирло объявил о завершении игровой карьеры
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Ювентус Андреа Пирло Патрис Эвра
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