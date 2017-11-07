Баскаков: решение судьи показать вторую жёлтую карточку Маркелову — правильное

Инспектор департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Юрий Баскаков заявил, что арбитр Владимир Москалёв принял правильное решение, показав вторую жёлтую карточку нападающему «Анжи» Ивану Маркелову в матче 16-го тура российской Премьер-Лиги с «Амкаром».



«На 63-й минуте Маркелов сыграл жёстко, на оранжевую карточку. Зачем ты так прыгаешь? Так что решение судьи показать вторую карточку игроку в этом плане правильное. За столь агрессивную реакцию показать ещё одну красную карточку судья уже не мог. Но с чего вообще такая агрессия? Всё правильно сделал Москалёв. Только не знаю, внёс ли он агрессию по отношению к нему в протокол.



На 45-й минуте с вратарём „Амкара“ столкнулся нападающий „Анжи“. За Кацаева стало страшновато. Голкипер пытался убрать ногу, а если бы не стал этого делать, то была бы красная карточка. По всей видимости, надо было сразу останавливать игру, поскольку могло произойти что угодно. Может быть, человеку нужна была немедленная медицинская помощь», — заявил Баскаков, который также разобрал другие спорные эпизоды матчей 16-го тура РФПЛ.

«Урал — Динамо». На 49-й минуте «Динамо» забило гол, который сначала был засчитан, а затем возникла пауза. Слава богу, в конце концов судьи разобрались. В пассивный офсайд попали два игрока, и поначалу ассистент засомневался, но они не мешали вратарю. Такие эпизоды надо решать быстрее.



На 90-й минуте игроки «Урала» просили пенальти, но я не вижу игры рукой. Мяч даже, мне кажется, попал не в руку, а в подбородок. Судья сохранил концентрацию и принял верное решение".

«Тосно» — «Краснодар». На 6-й минуте мяч попал в руку защитнику «Тосно». Полностью поддерживаю решение арбитра не назначать пенальти. Рука в достаточно естественном положении, площадь тела не увеличивает, и расстояние было совсем маленькое. Если бы не рука, мяч попал бы в грудь.



На 16-й минуте пенальти в пользу «Тосно» также не следовало назначать. Игрок «Краснодара» был первым. Возможно, футболист «Тосно» сам нарушал правила в чужой штрафной.



На 26-й минуте Смолов эффектно исполнил падение и обманул судью. Слава богу, это случилось не в штрафной. Если отталкиваться от правил игры, то это жёлтая карточка".

«Ахмат» — «Ростов». Редко бывает, что игрок выступает под разными номерами. Если футболисту порвали майку, он имеет право продолжить матч вообще без номера, но надо предупредить судей. Это и было сделано. История раздута", — заявил Баскаков в эфире программы «Свисток».

Эпизод с удалением Маркелова можно посмотреть на канале «Анжи» в YouTube.