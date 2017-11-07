Голкипер «Челси» покинет клуб, так и не получив разрешение на работу в Англии

Голкипер «Челси» Матей Делач объявил о скором уходе из лондонского клуба. 25-летний хорватский футболист признался, что карьера в английской команде не получилась из-за проблемы с получением разрешения на работу в Англии.

«Приходит время, когда мне придётся покинуть «Челси». Многие спрашивают, сожалею ли о переходе в лондонский клуб по молодости, когда мог оказаться в менее большой команде. Однако нет, я не сожалею о своём решении. Карьера всегда может улучшиться. Мне только 25 лет, а я уже поработал с большим количеством тренеров и игроков, приобрёл опыт. В «Челси» проблема была не в моей квалификации. Клуб в меня верил, несколько раз продлевая контракт. Однако главной проблемой стало получение разрешения на работу в Англии», — цитирует Делача SportSport.

Делач числится игроком «Челси» большее количество времени, чем любой другой футболист нынешнего основного состава команды. Вратарь подписал контракт с лондонцами в 2009 году, но не сыграл за клуб ни одного матча. «Челси» отдавал Делача в аренду десять раз.