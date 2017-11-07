28-летний полузащитник «Бёрнли» впервые вызван в сборную Англии

Полузащитник «Бёрнли» Джек Корк впервые вызван в сборную Англии, сообщает Sky Sports. Национальная команда за последнее время лишилась нескольких игроков из-за травм, и главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт решил вызвать 28-летнего Корка для участия в ближайших товарищеских матчах.

Напомним, из-за травм англичане лишились Джордана Хендерсон, Рахима Стерлинга, Фабиана Делфа, Гарри Кейна, Гарри Уинкса и Деле Алли.

Сборной Англии предстоит провести товарищеские матчи с командами Германии (10 ноября) и Бразилии (14 ноября).