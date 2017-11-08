Хендерсон: новость о болезни отца сделала меня мужчиной

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон признался, что его жизнь изменилась после того, как в 2013 году он узнал о раковом заболевании своего отца.

«Это был конец 2013 года. Отец усадил нас за стол. По тону его голоса догадался о том, что что-то не так. После он сказал, что ему диагностировали рак горла. Это был один из таких моментов, когда сердце уходит в пятки. Отец попросил нас не волноваться, и сказал, что всё будет хорошо. Он сказал мне, что, если бы я продолжал играть настолько хорошо, насколько могу, это бы сделало его сильнее и помогло восстановиться скорее. Именно это я и постарался сделать. С тех пор каждый раз, когда я пересекал белую линию поля, думал об отце. Думал о том, что сделал во время матча и помогло ли это. С этого момента определённо чувствовал себя сильнее. Это событие изменило моё мировоззрение и сделало меня мужчиной», — цитирует Хендерсона Mirror.

59-летний отец футболиста успешно прошёл курс лечения.