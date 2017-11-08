«Манчестер Сити» готов предложить контракт Мате

«Манчестер Сити» заинтересован в услугах полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты, утверждает Daily Express. Контракт 29-летнего футболиста с «красными дьяволами» истекает летом 2018 года, а переговоры о продлении пока ни к чему не привели.

«Горожане» готовы предложить контракт испанскому футболисту, если он так и не договорится с «МЮ». В «Манчестер Сити» считают, что Мата станет заменой Давиду Сильве, чей контракт также истекает следующим летом.

Интерес к Мате также проявляет «Валенсия», за которую испанец выступал с 2007 по 2011 год, однако испанскому клубу будет тяжело соревноваться с «Сити» в финансовом плане.

В нынешнем сезоне Хуан Мата провёл восемь матчей в чемпионате Англии и забил один гол.