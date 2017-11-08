Зюле: «Баварии» не следует винить во всех бедах Анчелотти

Защитник мюнхенской «Баварии» Никлас Зюле выступил в защиту бывшего главного тренера команды Карло Анчелотти. Итальянский специалист по ходу текущего сезона был отправлен в отставку, а сменил его на этом посту Юпп Хайнкес.

«Нам не следует винить во всех бедах Анчелотти. Футболисты сами находились на поле и просто плохо справлялись со своими обязанностями. И вот теперь мы делаем лучше то, что раньше делали хуже», — приводит слова Зюле интернет-портал Goal.

Кроме того, 22-летний футболист выразил удовлетворение интенсивностью тренировок под руководством Хайнкеса.