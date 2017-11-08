Агент Маццарри опроверг информацию о возможном назначении тренера в «Милан»

Футбольный агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы итальянского тренера Вальтера Маццарри опроверг информацию о том, что 56-летний специалист является одним из кандидатов на работу в «Милане».

«Все слухи, новости, которые появились до сих пор в прессе не более чем фантазии. Нет ничего конкретного. Я понимаю общественность, желание предвидеть потенциальное назначение, но никаких контактов не было», — цитирует Д’Амико Goal.

Последним клубом Вальтера Маццарри был «Уотфорд», в котором итальянский специалист работал с 2016 по 2017 год.