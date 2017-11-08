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175 лет назад 2016
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Маркиньос: благодаря Тите я добился большого прогресса

Футбол

Защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Маркиньос поблагодарил главного тренера национальной команды Тите. Футболист признался, что добился большого прогресса под его руководством.

«Я знаю Тите ещё по работе в «Коринтиансе», но с тех пор прошло много времени. Я успел приобрести много опыта в «ПСЖ», стать более зрелым. Что касается Тите и его работы в сборной, то это очень требовательный тренер, который требует большой концентрации. Он отличный человек. Мне нравится, как Тите работает с нами. Благодаря ему я добился большого прогресса», — цитирует Маркиньоса RMC.

Сборная Бразилии продолжает подготовку к товарищеским матчам против Японии (10 ноября) и Англии (14 ноября.

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Источник: RMC Сообщить об ошибке
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Сборная Бразилии — Футбол ФК ПСЖ Маркиньос Тите
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