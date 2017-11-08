Фернандес в преддверии матча с Аргентиной тренируется в тренажёрном зале

Сборная России продолжает подготовку к товарищескому матчу против Аргентины. Защитник ЦСКА Марио Фернандес вышел на поле вместе со всеми, но затем отправился заниматься индивидуально в тренажёрный зал. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Все остальные футболисты, за исключением Александра Головина и Александра Самедова, работают в общей группе.

Матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября и пройдёт в Москве. Начало – в 16:00 мск. Спустя три дня подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Испании. Матч состоится в Санкт-Петербурге. Начало – в 21:45 мск.

Приобрести билеты на матч Россия — Аргентина можно на «Чемпионате».