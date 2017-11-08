Бывший защитник «Реала» и сборной Испании Фернандо Йерро вновь станет спортивным директором Федерации футбола Испании. Об этом сообщает Marca. Фернандо Йерро занимал аналогичную должность в испанской федерации до 2011 года. После его ухода место спортивного директора оставалось свободным.

После того как на должность директора по маркетингу был назначен Висенте Касадо, руководство Федерации футбола Испании переключилось на Йерро, который является основным кандидатом. Сам Фернандо осведомлён об интересе и готов принять предложение.

Источник отмечает, что такие футболисты, как Серхио Рамос, Херард Пике, Серхио Бускетс и Андрес Иньеста, приветствуют назначение Йерро.