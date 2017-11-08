На товарищеский матч сборных России и Аргентины продано около 74 тыс. билетов

Около 74 тыс. билетов продано на товарищеский матч между сборными России и Аргентины, который состоится 11 ноября на стадионе «Лужники». Об этом сообщил руководитель коммерческого департамента Российского футбольного союза Владимир Карпович.



«Продали практически все билеты – порядка 74 тыс. Две-три тысячи в продаже ещё есть: осталось достаточно много дорогих билетов в скайбоксы. Часть билетов мы раздавали „представителям футбольной семьи“ – детским школам и региональным федерациям РФС», — цитирует Карповича Welcome2018.



Приобрести билеты на матч Россия — Аргентина можно на «Чемпионате».

Фернандес: для меня матч с Аргентиной такой же, как с Кореей или Ираном