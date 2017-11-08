До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

На товарищеский матч сборных России и Аргентины продано около 74 тыс. билетов

Футбол

Около 74 тыс. билетов продано на товарищеский матч между сборными России и Аргентины, который состоится 11 ноября на стадионе «Лужники». Об этом сообщил руководитель коммерческого департамента Российского футбольного союза Владимир Карпович.

«Продали практически все билеты – порядка 74 тыс. Две-три тысячи в продаже ещё есть: осталось достаточно много дорогих билетов в скайбоксы. Часть билетов мы раздавали „представителям футбольной семьи“ – детским школам и региональным федерациям РФС», — цитирует Карповича Welcome2018.

Приобрести билеты на матч Россия — Аргентина можно на «Чемпионате».

Фернандес: для меня матч с Аргентиной такой же, как с Кореей или Ираном
Источник: Welcome2018 Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент