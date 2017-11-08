СМИ: Краневиттер и Месси начнут матч против сборной России с первых минут

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли определился с составом, который выйдет на товарищеский матч со сборной России 11 ноября. Об этом сообщает AS. С первых минут на поле должен появиться как нападающий «Барселоны» Лионель Месси, так и полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер.

Состав сборной Аргентины

Вратарь: Серхио Ромеро.

Защитники: Федерико Фасио, Хавьер Маскерано, Николас Отаменди.

Полузащитники: Энцо Перес, Матиас Краневиттер, Джовани Ло Чельсо, Эдуардо Сальвио.

Нападающие: Лионель Месси, Серхио Агуэро, Анхель Ди Мария.

Матч Россия – Аргентина пройдёт на стадионе «Лужники». Начало – в 16:00 мск.

Купить билеты на матч Россия – Аргентина можно на «Чемпионате».