Гунько: к следующему туру в заявке «Спартака-2» будет только 11 полевых игроков

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от поражения в домашнем матче 22-го тура Футбольной национальной лиги с «Авангардом» (0:1).

«Думаю, причина того, что мы сегодня снова проиграли на своём поле, как и того, что наша команда пропустила больше всех мячей в лиге, — отсутствие сыгранности. К сожалению, мы не можем похвастаться стабильностью состава на протяжении всего чемпионата и вынуждены в каждой игре проводить по четыре-пять изменений. С отъездом в сборные сразу нескольких футболистов стало ещё сложнее варьировать состав и усиливать игру. На данный момент с нами тренируются 13 человек. К следующему туру в заявке, видимо, будет только 11 полевых игроков. Больше футболистов у нас просто нет.



С чем связана замена Давыдова уже в перерыве? Прежде всего с тем, что не получалось выходить из обороны в атаку и цепляться за мяч на чужой половине. В позиционном нападении ему тоже было сложно взаимодействовать с партнёрами. Надеемся, к следующей игре Денис обретёт игровой тонус и продемонстрирует свои сильные качества», — цитирует Гунько сайт клуба.