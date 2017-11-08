Тренер «Луча-Энергии»: игроков успокоили слова губернатора

Главный тренер «Луча-Энергии» Жолт Хорняк прокомментировал результат матча 22-го тура ФНЛ с «Волгарём» (0:0), а также рассказал об итогах встречи с врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко по поводу финансирования команды из Владивостока.

«Спасибо болельщикам за поддержку, а команде за проявленный характер, хотя результат не такой, какой мы ждали. Наш соперник — хорошая команда и одна из лучших, что сыграли здесь в этом сезоне. Мы создали мало голевых моментов. Нам не хватило последнего паса. Шансов забить было мало. Но нам хотелось сегодня победить.

Для меня и игроков были тяжёлые дни. Я ещё вчера хотел приостановить трудовой договор и не видел выхода из сложной ситуации, в которую мы попали. Хорошо, что сегодня была встреча с руководством Приморья. Нам рассказали хорошие новости. Губернатор обещал, что будет внимание к клубу. Игроков это успокоило. Теперь нужно сосредоточиться только на футболе и нужно подниматься в турнирной таблице", — сказал Хорняк.