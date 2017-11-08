Варди: не думаю, что какой-либо матч можно назвать товарищеским

Нападающий «Лестер Сити» и сборной Англии Джейми Варди поделился ожиданиями от товарищеских матчей с командами Германии (10 ноября) и Бразилии (14 ноября).

«Мне просто нужно продолжать делать то, что я делаю. Я был выбран тренерским штабом сборной из-за того, что я делаю в своём клубе. Мне нужно хорошо показать себя на тренировках и убедиться, что я способен полностью выполнить то, что попросит тренер. Если нужно будет выйти на замену, я готов.

Я не думаю, что какой-либо матч можно назвать товарищеским. Уже на этой неделе мы сыграем против одной из лучших команд в мире, и мы хотим показать свою силу», — цитирует Варди Sky Sports.