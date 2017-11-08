Роберто Мартинес: я знаю Лукаку наизусть, он наслаждается трудностями

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, в прошлом возглавлявший «Эвертон», поделился мнением о бельгийском форварде «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

«У меня есть большое преимущество, потому что я работал с ним четыре года. Знаю Ромелу наизусть. Думаю, он наслаждается трудностями. Он отлично начал этот сезон, и теперь наступил не самый удачный период, с которым он готов справиться.



Я ни о чём не беспокоюсь. Всё, что ему нужно сделать, — это продолжать быть собой», — цитирует тренера Sky Sports.