Янузай: Мойес — хороший тренер, но ему нужно доверие игроков

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Аднан Янузай, ныне выступающий за «Реал Сосьедад», поддержал бывшего главного тренера «Эвертона» и «МЮ» Дэвида Мойеса, который стал новым главным тренером «Вест Хэм Юнайтед».

«Он хороший тренер. Очевидно, ему тоже было тяжело. Я рад за него, потому что это хорошее назначение, и я надеюсь, что у него всё будет хорошо.



Ему нравится играть в хороший футбол. Иногда это нелегко, это зависит от команды и состава. Люди должны доверять ему, но он давно всем всё доказал в «Эвертоне», — цитирует Янузая Sky Sports.