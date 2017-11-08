Агент Ляказетта: никакого конфликта с Венгером у Александра нет

Агент Дэвид Вендители, представляющий интересы форварда «Арсенала» Александра Ляказетта, опроверг слухи о конфликте своего клиента с главным тренером команды Арсеном Венгером.

«Никакого конфликта нет, мой клиент часто попадает в основу. Конечно, он хотел бы сыграть с «Манчестер Сити» с первых минут, но тренер объяснил, что оставил Александра в запасе по тактическим соображениям. Он разговаривает с тренером, с персоналом — проблем нет», — сказал агент в эфире SFR Sport.

Форвард не попал в стартовый состав на матч 11-го тура АПЛ с «Манчестер Сити». Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.