Ловчев: после дерби все ругали Вернблума, а чем Геркус лучше?

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о фразе президента «Локомотива» Ильи Геркуса после домашней ничьей с ЦСКА (2:2) о том, что «ещё в середине XIX века паровозы вытеснили коней на обочину истории».



«В наш футбол пришли люди нефутбольные, те, которые сами не играли. Потому далёкие от футбольной культуры. Сёмин после матча с ЦСКА, где кипели страсти, сказал, что Акинфеев эти страсти успокоил, что ничего страшного не случилось и что без страстей футбол скучен. Это слова футбольного человека. А эти слова про коней на обочине не должен произносить президент клуба.



Я не могу представить, чтобы такое сказал Николай Петрович Старостин или Бесков с Лобановским. Потому что все эти люди плоть от плоти из этого шоу под названием футбол. Во время матча Геркус сделал жест, завёлся — это нормально. Но после игры эмоции надо сдерживать. Вот мы после этого матча с ЦСКА ругали Вернблума за его поведение на поле. А чем в таком случае Геркус лучше Вернблума?



После одного из матчей «Локомотива» всем показалось, что Сёмин и Геркус в прекрасных отношениях. Но все знают, что когда-то стоял вопрос об увольнении Сёмина. И я думаю, что Геркус не был горой за Сёмина. А Сёмин всем опять доказал, что он классный тренер. И когда есть недомолвки между тренером и президентом, кто-то может сказать слова, которые могут разрушить команду. Две-три неудачных игры, и атмосфера может поменяться. В руководстве мудрые люди, и они должны во всём разобраться», — сказал Ловчев в интервью «Советскому спорту».

Геркус: ещё в середине XIX века паровозы вытеснили коней на обочину истории