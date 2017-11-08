Черевченко: реализовывать моменты футболистов «Балтики» уже не научишь

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко прокомментировал поражение в матче 22-го тура Футбольной национальной лиги с «Тамбовом» (1:2). Решающий мяч вышедший на замену игрок «Тамбова» Максим Трусевич забил на 95-й минуте.



«К сожалению, счёт на табло не всегда отражает содержание игры. Если в первом тайме была равная игра, то во втором мы не реализовали массу моментов. Реализовывать их футболистов уже не научишь. Думаю, игра понравилась болельщикам. Поздравляю «Тамбов» с победой», — приводит слова Черевченко официальный сайт ФНЛ.

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