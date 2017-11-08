Нападающий «Тамбова» стал автором гола-красавца, пробив в падении через себя

«Тамбов» в домашнем матче 22-го тура ФНЛ обыграл «Балтику» (2:1), и наиболее ярким эпизодом встречи стал гол нападающего хозяев Андрея Часовских.



На 66-й минуте поединка футболист «Тамбова» принял мяч на линии штрафной площади соперника, подбросил его и пробил в падении через себя. Он попал в верхний угол ворот, и голкипер «Балтики» Евгений Помазан не смог отбить мяч.



Набрав 39 очков, «Тамбов» остался на 4-й позиции. На счету «Балтики» 33 очка и 7-е место в ФНЛ.

Видеообзор матча можно посмотреть на канале ФК «Тамбов» в YouTube. Момент с голом-красавцем — с 3:11.